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Стало відомо, кому запропонували таку роль і як на неї відреагував актор.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 березня, стало відомо, що компанія Sony представить фільм «Попелюшка» з гендерно-нейтральною темношкірою феєю-хрещеною. За даними видання СBS News, на одну з ролей у фільмі був запрошений актор Біллі Портер.
Останній, як відомо, любить жіночі наряди та макіяж. «При параді» він зазвичай з’являється на важливих церемоніях. У 2017 році він побрався зі своїм партнером Адамом Смітом.
«Я думаю, що нове покоління дійсно готове. Діти готові. Саме дорослі уповільнюють процес», - прокоментував такий хід подій артист.
Нагадаємо, кінофільм з’явиться на широких екранах у 2021 році.
18:01: У фільмі «Попелюшка» з’явиться гендерно-нейтральний темношкірий персонаж
16:37: Гончарук покинув Україну
16:29: У Києві до пацієнтів приїжджатимуть волонтери на байках
15:47: Зеленський прикрасив обкладинку The Guardian – Weekend
07:37: Зеленський дав Путіну рік на припинення війни в Україні
07:03: У Мережі показали, як рівненський автогерой «притиснув» інваліда на парковці
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