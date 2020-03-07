У фільмі «Попелюшка» з’явиться гендерно-нейтральний темношкірий персонаж

Аня Мартинюк 07 березня 2020, 18:01

Стало відомо, кому запропонували таку роль і як на неї відреагував актор.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 березня, стало відомо, що компанія Sony представить фільм «Попелюшка» з гендерно-нейтральною темношкірою феєю-хрещеною. За даними видання СBS News, на одну з ролей у фільмі був запрошений актор Біллі Портер.

Останній, як відомо, любить жіночі наряди та макіяж. «При параді» він зазвичай з’являється на важливих церемоніях. У 2017 році він побрався зі своїм партнером Адамом Смітом.

«Я думаю, що нове покоління дійсно готове. Діти готові. Саме дорослі уповільнюють процес», - прокоментував такий хід подій артист.

Нагадаємо, кінофільм з’явиться на широких екранах у 2021 році.