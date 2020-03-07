Біля ВРУ знайшли людські кістки

Аня Мартинюк 07 березня 2020, 17:27

Про знахідку повідомили представники Київзеленбуду. Кістки людини вони знайшли під час викопування пенька.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 березня, представники Київзеленбуду повідомили про моторошну знахідку поблизу Парламенту у Маріїнському парку в Києві. Під час робіт вони натрапили на людські кістки. А саме, коли викопували пеньок.

На місце події прибула поліція, яка встановлює, кому можуть належати рештки.

«В землі дійсно лежав череп і інші кістки, які належали людині. Скільки кістки пролежали в землі і інші деталі того, що сталося належить з'ясувати поліцейським», - відзначило видання «Інформатор».