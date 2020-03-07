Біля ВРУ знайшли людські кістки

У фільмі «Попелюшка» з’явиться гендерно-нейтральний темношкірий персонаж 18:01
Гончарук покинув Україну 16:37
У Києві до пацієнтів приїжджатимуть волонтери на байках 16:29
Зеленський прикрасив обкладинку The Guardian – Weekend 15:47
Зеленський дав Путіну рік на припинення війни в Україні 07:37
У Мережі показали, як рівненський автогерой «притиснув» інваліда на парковці 07:03
Наомі Кемпбелл закликала прихильників слідувати її прикладу 15:08
Тимошенко стала найпопулярнішою жінкою-політиком в Україні 14:45
Аксьонов заявив, що у Криму не сподіваються отримати воду з материкової України 14:17
Шмигаль запропонував запитати українців, чи бажають вони продати свою землю 12:21
Міністр Немчінов стер з Facebook свої «порохоботські» сліди 11:43
Новий голова МОЗ України виступив за медичне страхування 11:01
Українська інтернет-спільнота підтримала ексміністра Дубілета 10:30
Колишнього чемпіона України зі швидких шахів знайшли мертвим у Москві 09:51
Про знахідку повідомили представники Київзеленбуду. Кістки людини вони знайшли під час викопування пенька.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 березня, представники Київзеленбуду повідомили про моторошну знахідку поблизу Парламенту у Маріїнському парку в Києві. Під час робіт вони натрапили на людські кістки. А саме, коли викопували пеньок.
На місце події прибула поліція, яка встановлює, кому можуть належати рештки.
«В землі дійсно лежав череп і інші кістки, які належали людині. Скільки кістки пролежали в землі і інші деталі того, що сталося належить з'ясувати поліцейським», - відзначило видання «Інформатор».
18:01: У фільмі «Попелюшка» з’явиться гендерно-нейтральний темношкірий персонаж
16:37: Гончарук покинув Україну
16:29: У Києві до пацієнтів приїжджатимуть волонтери на байках
15:47: Зеленський прикрасив обкладинку The Guardian – Weekend
07:37: Зеленський дав Путіну рік на припинення війни в Україні
07:03: У Мережі показали, як рівненський автогерой «притиснув» інваліда на парковці
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.