Гончарук покинув Україну

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Олексія Гончарука помітили на борту літака бюджетної авіакомпанії Wizz Air. Колишній прем’єр України відправився у Португалію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 березня, стало відомо, що колишній український прем’єр Олексій Гончарук вилітав з України в Лісабон. Так, він скористався послугами лоукостера Wizz Air.
Фото Гончарука в літаку представило видання «Країна».
Тим не менше, невідомо, з якою метою Гончарук вилетів до Португалії та коли він повернеться на батьківщину.
Нагадаємо, 4 березня Олексій Гончарук перестав бути прем’єром країни. Його відправили у відставку на позачерговому засіданні ВРУ. Його місце зайняв Денис Шмигаль.
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