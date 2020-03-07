Гончарук покинув Україну

Аня Мартинюк 07 березня 2020, 16:37

Олексія Гончарука помітили на борту літака бюджетної авіакомпанії Wizz Air. Колишній прем’єр України відправився у Португалію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 березня, стало відомо, що колишній український прем’єр Олексій Гончарук вилітав з України в Лісабон. Так, він скористався послугами лоукостера Wizz Air.

Фото Гончарука в літаку представило видання «Країна».

Тим не менше, невідомо, з якою метою Гончарук вилетів до Португалії та коли він повернеться на батьківщину.

Нагадаємо, 4 березня Олексій Гончарук перестав бути прем’єром країни. Його відправили у відставку на позачерговому засіданні ВРУ. Його місце зайняв Денис Шмигаль.