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У столиці України у режимі пілотного проекту працюватимуть медики-байкери. Стало відомо, яка їх мета.
Новину передає «Преса України».
Волонтери громадської організації MotoHelp виїжджатимуть на виклики, які поступають на гарячу лінію «103», разом з медбригадами. Представники організації підписали договір про співпрацю з «Центром екстреної медичної допомоги та медичних катастроф Києва».
Відомо, що медики-байкери допомагатимуть у найбільш завантажені години. Однак, у пілотному режимі.
«На етапі «пілоту» наші волонтери будуть знаходитись на декількох підстанціях швидкої допомоги у найбільш завантажені та ризикові години (зазвичай це будні з 18:00 до 22:00), та реагувати на виклики з ДТП або іншими важкими випадками», - зазначили в організації.
В MotoHelp наголосили, що людське життя – найвища цінність.
«І ми вдячні Центр ЕМД за довіру та початок інноваційного та історичного напрямку співпраці», - також зазначили в MotoHelp у соцмережі.
16:37: Гончарук покинув Україну
16:29: У Києві до пацієнтів приїжджатимуть волонтери на байках
15:47: Зеленський прикрасив обкладинку The Guardian – Weekend
07:37: Зеленський дав Путіну рік на припинення війни в Україні
07:03: У Мережі показали, як рівненський автогерой «притиснув» інваліда на парковці
15:08: Наомі Кемпбелл закликала прихильників слідувати її прикладу
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