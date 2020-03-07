У Києві до пацієнтів приїжджатимуть волонтери на байках

Аня Мартинюк 07 березня 2020, 16:29

У столиці України у режимі пілотного проекту працюватимуть медики-байкери. Стало відомо, яка їх мета.

Новину передає «Преса України».

Волонтери громадської організації MotoHelp виїжджатимуть на виклики, які поступають на гарячу лінію «103», разом з медбригадами. Представники організації підписали договір про співпрацю з «Центром екстреної медичної допомоги та медичних катастроф Києва».

Відомо, що медики-байкери допомагатимуть у найбільш завантажені години. Однак, у пілотному режимі.

«На етапі «пілоту» наші волонтери будуть знаходитись на декількох підстанціях швидкої допомоги у найбільш завантажені та ризикові години (зазвичай це будні з 18:00 до 22:00), та реагувати на виклики з ДТП або іншими важкими випадками», - зазначили в організації.

В MotoHelp наголосили, що людське життя – найвища цінність.

«І ми вдячні Центр ЕМД за довіру та початок інноваційного та історичного напрямку співпраці», - також зазначили в MotoHelp у соцмережі.