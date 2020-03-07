Гончарук покинув Україну 16:37
У Києві до пацієнтів приїжджатимуть волонтери на байках 16:29
Зеленський прикрасив обкладинку The Guardian – Weekend 15:47
Зеленський дав Путіну рік на припинення війни в Україні 07:37
У Мережі показали, як рівненський автогерой «притиснув» інваліда на парковці 07:03
Наомі Кемпбелл закликала прихильників слідувати її прикладу 15:08
Тимошенко стала найпопулярнішою жінкою-політиком в Україні 14:45
Аксьонов заявив, що у Криму не сподіваються отримати воду з материкової України 14:17
Шмигаль запропонував запитати українців, чи бажають вони продати свою землю 12:21
Міністр Немчінов стер з Facebook свої «порохоботські» сліди 11:43
Новий голова МОЗ України виступив за медичне страхування 11:01
Українська інтернет-спільнота підтримала ексміністра Дубілета 10:30
Колишнього чемпіона України зі швидких шахів знайшли мертвим у Москві 09:51
Порошенко розуміє, що буде після відставки Рябошапки – Шарій 09:15
Володимир Зеленський знявся для європейського видання The Guardian – Weekend. Стало відомо, що написали про українського лідера журналісти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 березня, стало відомо, що український президент Володимир Зеленський опинився на обкладинці британського видання The Guardian – Weekend. Відповідну інформацію розмістили в Instagram-акаунті видання.
«З такими друзями. Президент України Володимир Зеленським був ще одним президентом, втягнутим в імпічмент Трампа. Тепер він спостерігає за Путіним», - зазначили у повідомленні.
Так, шостий президент України позував для фото у костюмі.
Раніше прес-секретар президента Юлія Мендель анонсувала появу президента на обкладинці впливового видання. Вона також додала фото з фотосесії, на якому позувала разом з Зеленським.
16:29: У Києві до пацієнтів приїжджатимуть волонтери на байках
15:47: Зеленський прикрасив обкладинку The Guardian – Weekend
07:37: Зеленський дав Путіну рік на припинення війни в Україні
07:03: У Мережі показали, як рівненський автогерой «притиснув» інваліда на парковці
15:08: Наомі Кемпбелл закликала прихильників слідувати її прикладу
14:45: Тимошенко стала найпопулярнішою жінкою-політиком в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.