Зеленський прикрасив обкладинку The Guardian – Weekend

Аня Мартинюк 07 березня 2020, 15:47

Володимир Зеленський знявся для європейського видання The Guardian – Weekend. Стало відомо, що написали про українського лідера журналісти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 березня, стало відомо, що український президент Володимир Зеленський опинився на обкладинці британського видання The Guardian – Weekend. Відповідну інформацію розмістили в Instagram-акаунті видання.

«З такими друзями. Президент України Володимир Зеленським був ще одним президентом, втягнутим в імпічмент Трампа. Тепер він спостерігає за Путіним», - зазначили у повідомленні.

Так, шостий президент України позував для фото у костюмі.

Раніше прес-секретар президента Юлія Мендель анонсувала появу президента на обкладинці впливового видання. Вона також додала фото з фотосесії, на якому позувала разом з Зеленським.