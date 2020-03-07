Зеленський дав Путіну рік на припинення війни в Україні 07:37
У Мережі показали, як рівненський автогерой «притиснув» інваліда на парковці 07:03
Наомі Кемпбелл закликала прихильників слідувати її прикладу 15:08
Тимошенко стала найпопулярнішою жінкою-політиком в Україні 14:45
Аксьонов заявив, що у Криму не сподіваються отримати воду з материкової України 14:17
Шмигаль запропонував запитати українців, чи бажають вони продати свою землю 12:21
Міністр Немчінов стер з Facebook свої «порохоботські» сліди 11:43
Новий голова МОЗ України виступив за медичне страхування 11:01
Українська інтернет-спільнота підтримала ексміністра Дубілета 10:30
Колишнього чемпіона України зі швидких шахів знайшли мертвим у Москві 09:51
Порошенко розуміє, що буде після відставки Рябошапки – Шарій 09:15
У Китаї представили свіжі дані про смертність від коронавірусу 08:05
У «Слузі народу» знайшли нового потенційного генпрокурора України 15:03
Американська телезірка Кім Кардашян показала новий образ. Так, вона перевтілилась у «міс дикий Захід».
Новину передає «Преса України».
39-річна зірка реаліті-шоу Кім Кардашян прогулялась у новому кантрі наряді бежевого кольору. Так, вона обрала штани з бахромою та майже непомітний топ. Доповнили образ шкіряні чобітки.
Зірку було помічено на шопінгу у Лос-Анджелесі. До слова, раніше у подібних образах були помічені й сестри Кардашян.
Нагадаємо, раніше телезірка Кім Кардашян заявила, що у продажу знову з’явиться її колекція коректуючої білизни для пишнотілих, яку вона сама охоче носить.
07:37: Зеленський дав Путіну рік на припинення війни в Україні
07:03: У Мережі показали, як рівненський автогерой «притиснув» інваліда на парковці
15:08: Наомі Кемпбелл закликала прихильників слідувати її прикладу
14:45: Тимошенко стала найпопулярнішою жінкою-політиком в Україні
14:17: Аксьонов заявив, що у Криму не сподіваються отримати воду з материкової України
13:52: В Apple боротимуться з дезінформацією про коронавірус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.