Аня Мартинюк 07 березня 2020, 07:58

Американська телезірка Кім Кардашян показала новий образ. Так, вона перевтілилась у «міс дикий Захід».

Новину передає «Преса України».

39-річна зірка реаліті-шоу Кім Кардашян прогулялась у новому кантрі наряді бежевого кольору. Так, вона обрала штани з бахромою та майже непомітний топ. Доповнили образ шкіряні чобітки.

Зірку було помічено на шопінгу у Лос-Анджелесі. До слова, раніше у подібних образах були помічені й сестри Кардашян.

Нагадаємо, раніше телезірка Кім Кардашян заявила, що у продажу знову з’явиться її колекція коректуючої білизни для пишнотілих, яку вона сама охоче носить.