Зеленський дав Путіну рік на припинення війни в Україні

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Володимир Зеленський попередив, що не вирішуватиме питання миру на Донбасі усі 5 років свого президентства.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю британській газеті The Guardian. Так, лідер країни заявив, що дав президенту РФ рік для припинення війни на сході України. А саме з моменту грудневого саміту "нормандської четвірки.
Зеленський особливо наголосив, що припинить йти на діалог з лідером Кремля якщо протягом року не буде реалізовано мирний план.
«Час йде. Уряд може витратити один рік на весь договір. Тоді це має бути реалізовано. Більше не можна», - заявив президент України.
За словами Зеленського, він не націлений витрачати всі 5 років свого президентського терміну на це питання.
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