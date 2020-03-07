У Мережі показали, як рівненський автогерой «притиснув» інваліда на парковці

Аня Мартинюк 07 березня 2020, 07:03

Інтернет-спільнота почала активно обговорювати інцидент, який трапився біля гіпермаркету «Метро» у Рівному. Тут молодик не дав інваліду сісти у своє авто.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 6 березня, у Рівному стався інцидент з черговим горе-водієм. Так, на паркові біля гіпермаркету «Метро» чоловік так припаркував свій форд з номерами ВК0110СК, що інший водій, з інвалідністю, не зміг сісти у своє авто.

За попередніми даними, чоловік з інвалідністю припаркував свій транспортний засіб у спеціально відведеному для цього місці. На жаль, йому так і довелось чекати, поки горе-водій складе всі свої пляшки в авто та від’їде.

Інцидент зняли на відеокамеру та опублікували у спільноті «rivne_1283».

Інтернет-спільнота засудила неадекватного молодика.

«Чувак, ти чмо! Невже курва так важко пропустити людину, яка того потребує більш чим ти? Чи корона впаде?» - з’явилось у коментарях.

«Немає в нас поліції, припаркував би він так закордоном», - відзначили коментатори.

«Прикро що зараз такий час ... час наглих, зверхніх, не співчуваючих людей....не всі такі але більшість», - зазначили у Мережі.