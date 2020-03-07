У Польщі коронавірус виявили у 5 людей

Аня Мартинюк 07 березня 2020, 06:29

Польській міністр уточнив, де люди могли підхопити смертоносний вірус.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський повідомив, що кількість заражених коронавірусом у країні зросла. А саме з одного до п’яти. Виступаючи на прес-конференції у Варшаві він уточнив, що одна особа подорожувала автобусом з першим хворим на коронавірус у Польщі.

Ще двоє повернулися з подорожі Італією. Четверта людина, за попередніми даними, заразилася у Великій Британії.

Наразі заражені COVID-19 розміщені в інфекційних лікарнях Вроцлава, Щецина та міста Оструда.

Міністр звернувся до поляків з закликом зберігати спокій.