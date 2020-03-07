У Польщі коронавірус виявили у 5 людей

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Польській міністр уточнив, де люди могли підхопити смертоносний вірус.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський повідомив, що кількість заражених коронавірусом у країні зросла. А саме з одного до п’яти. Виступаючи на прес-конференції у Варшаві він уточнив, що одна особа подорожувала автобусом з першим хворим на коронавірус у Польщі.
Ще двоє повернулися з подорожі Італією. Четверта людина, за попередніми даними, заразилася у Великій Британії.
Наразі заражені COVID-19 розміщені в інфекційних лікарнях Вроцлава, Щецина та міста Оструда.
Міністр звернувся до поляків з закликом зберігати спокій.
07:37: Зеленський дав Путіну рік на припинення війни в Україні
07:03: У Мережі показали, як рівненський автогерой «притиснув» інваліда на парковці
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14:45: Тимошенко стала найпопулярнішою жінкою-політиком в Україні
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