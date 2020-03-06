Наомі Кемпбелл закликала прихильників слідувати її прикладу

Аня Мартинюк 06 березня 2020, 15:08

Наомі Кемпбелл вкотре нагадала, що користується латексними одноразовими рукавичками та зихисними масками під час перельотів. На тлі коронавірусу вона порадила людям робити теж саме.

Новину передає «Преса України».

49-річна Наомі Кемпбелл поділилась з прихильниками новими знімками з літаків. Так, вона нагадала, що завжди під час подорожей протирає серветками своє та сусіднє місце, користується захисними рукавичками та маскою з метою вберегти себе від мікробів.

«Не забувай рукавички. Будьте обережними», - написала вона.

Кілька прихильників зірки прокоментували її публікацію, назвавши її «королевою боротьби з хворобою».

«Хотіла б і я, щоб гумові рукавички також виглядали гламурно», - також з’явилось у коментарях.

До слова, станом на 6 березня, кількість загиблих від коронавірусу склала понад 3200 людей у всьому світі. Ще понад 94 000 людей інфіковано.