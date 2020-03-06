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Наомі Кемпбелл закликала прихильників слідувати її прикладу

Аня Мартинюк 06 березня 2020, 15:08
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Наомі Кемпбелл закликала прихильників слідувати її прикладу

Наомі Кемпбелл вкотре нагадала, що користується латексними одноразовими рукавичками та зихисними масками під час перельотів. На тлі коронавірусу вона порадила людям робити теж саме.

Новину передає «Преса України».

49-річна Наомі Кемпбелл поділилась з прихильниками новими знімками з літаків. Так, вона нагадала, що завжди під час подорожей протирає серветками своє та сусіднє місце, користується захисними рукавичками та маскою з метою вберегти себе від мікробів.

«Не забувай рукавички. Будьте обережними», - написала вона.

Кілька прихильників зірки прокоментували її публікацію, назвавши її «королевою боротьби з хворобою».

«Хотіла б і я, щоб гумові рукавички також виглядали гламурно», - також з’явилось у коментарях.

До слова, станом на 6 березня, кількість загиблих від коронавірусу склала понад 3200 людей у всьому світі. Ще понад 94 000 людей інфіковано.

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