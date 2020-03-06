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Тимошенко стала найпопулярнішою жінкою-політиком в Україні

Аня Мартинюк 06 березня 2020, 14:45
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Тимошенко стала найпопулярнішою жінкою-політиком в Україні

Юлія Тимошенко очолила рейтинг найпопулярніших жінок-політиків в країні. Слідом за нею розмістилась Наталія Королевська.

Новину передає «Преса України».

Соціологічна група «Рейтинг» представила результати нового опитування. Як виявилось, найпопулярнішими жінками-політиками в Україні є Юлія Тимошенко та Наталія Королевська. Лідер «Батьківщини» найпопулярніша на заході та в центрі країни, а представниця ОПЗЖ – на півдні та сході країни.

«Юлію Тимошенко знають 97% опитаних, а Наталію Королевську - 76%. Інших жінок-політиків знають менше 70%», - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Кролевська та Тимошенко мають найбільший рейтинг довіри українців. 20% та 28% відповідно.

 

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