Аксьонов заявив, що у Криму не сподіваються отримати воду з материкової України

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Сергій Аксьонов заявив, що у Криму не очікують відновлення подачі води збоку України. Він також відреагував на заяву Дениса Шмигаля про поставки води.
Новину передає «Преса України».
Так званий голова Криму Сергій Аксьонов дав коментар з приводу подачі води на анексований півострів. За його словами, окупанти не очікують, що Україна дасть їм воду. Так, сторони навіть не ведуть переговори з цього приводу.
«Ми розраховуємо на гірший варіант, що вони нам нічого не дадуть», - заявив він.
Аксьонов також відреагував на слова новоспеченого українського прем’єра Дениса Шмигаля, який спочатку заявив, що виступає за подачу води Криму, а потім відмовився від своїх слів.
«Мені складно щось говорити. Я не беруся коментувати. Якщо у них мізки почнуть працювати, то, звичайно, треба давно подавати воду, тому що у них там заболочування відбувається в Херсонській та Миколаївській області. Північно-Кримський канал був не тільки для поставок води в Республіку Крим, а й в тому числі, щоб уберегти від заболочування частина території України», - додав Аксьонов.
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