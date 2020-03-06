Аксьонов заявив, що у Криму не сподіваються отримати воду з материкової України

Аня Мартинюк 06 березня 2020, 14:17

Сергій Аксьонов заявив, що у Криму не очікують відновлення подачі води збоку України. Він також відреагував на заяву Дениса Шмигаля про поставки води.

Новину передає «Преса України».

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов дав коментар з приводу подачі води на анексований півострів. За його словами, окупанти не очікують, що Україна дасть їм воду. Так, сторони навіть не ведуть переговори з цього приводу.

«Ми розраховуємо на гірший варіант, що вони нам нічого не дадуть», - заявив він.

Аксьонов також відреагував на слова новоспеченого українського прем’єра Дениса Шмигаля, який спочатку заявив, що виступає за подачу води Криму, а потім відмовився від своїх слів.

«Мені складно щось говорити. Я не беруся коментувати. Якщо у них мізки почнуть працювати, то, звичайно, треба давно подавати воду, тому що у них там заболочування відбувається в Херсонській та Миколаївській області. Північно-Кримський канал був не тільки для поставок води в Республіку Крим, а й в тому числі, щоб уберегти від заболочування частина території України», - додав Аксьонов.