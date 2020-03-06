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В Apple боротимуться з дезінформацією про коронавірус

Аня Мартинюк 06 березня 2020, 13:52
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В Apple боротимуться з дезінформацією про коронавірус

Компанія Apple разом з Google вжили певних заходів для боротьби з дезінформацією про смертоносний корона вірус. Так, інформацію гіганти видаватимуть лише з перевірених джерел.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 березня, стало відомо, що компанія Apple разом з Google вирішила вжити заходів для запобігання поширенню дезінформації про коронавірус через додатки. Так, в Apple відкидатимуть всі мобільні програми, пов’язані з коронавірусом, які не є урядовими чи офіційними організаціями охорони здоров'я. Через все це результати пошуку в App Store показують кілька програм, пов’язаних із вірусом.

Google Play тим часом блокує всі пошуки корона вірус. Так, пошук у Google Play показує «не знайдено результатів».

Раніше Google опублікував веб-сайт під назвою "Коронавірус: будьте в курсі" зі списком, що включає додатки від Червоного Хреста, Центру контролю захворювань (CDC) та новинних організацій Twitter. Однак ця сторінка не з’являється в пошуку в магазині Play Store.

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