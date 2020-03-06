Напроти посольства США у Тунісу підірвався смертник

Аня Мартинюк 06 березня 2020, 13:16

Першу інформацію щодо подію надали представники американського посольства у Тунісі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 березня, у Тунісі підірвався терорист-смертник. За даними іноземних ЗМІ, чоловік вчинив самогубство біля посольства США, прибувши туди на мотоциклі. Зображення, розміщені в Інтернеті, показують пошкоджену конструкцію та сміття, розкидане по дорозі біля посольства США. Також на місці події зібрався натовп.

Тим часом посольство США в Тунісі повідомило, що співробітники надзвичайних ситуацій відреагували на вибух.

«Персонал надзвичайних ситуацій реагує на вибух, який стався біля Посольства США в Тунісі. Будь ласка, уникайте цієї місцевості та слідкуйте за оновленнями у місцевих ЗМІ», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, в результаті підриву 5 поліцейських були поранені. Ще ніхто не взяв відповідальності за інцидент.