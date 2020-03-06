Напроти посольства США у Тунісу підірвався смертник

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Першу інформацію щодо подію надали представники американського посольства у Тунісі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 березня, у Тунісі підірвався терорист-смертник. За даними іноземних ЗМІ, чоловік вчинив самогубство біля посольства США, прибувши туди на мотоциклі. Зображення, розміщені в Інтернеті, показують пошкоджену конструкцію та сміття, розкидане по дорозі біля посольства США. Також на місці події зібрався натовп.
Тим часом посольство США в Тунісі повідомило, що співробітники надзвичайних ситуацій відреагували на вибух.
«Персонал надзвичайних ситуацій реагує на вибух, який стався біля Посольства США в Тунісі. Будь ласка, уникайте цієї місцевості та слідкуйте за оновленнями у місцевих ЗМІ», - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, в результаті підриву 5 поліцейських були поранені. Ще ніхто не взяв відповідальності за інцидент.
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