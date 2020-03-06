Діденко розповіла про погоду 8 березня

Аня Мартинюк 06 березня 2020, 13:00

Найближчі вихідні в Україні будуть різноманітними. Так, українці можуть розраховувати на дощ, сонце, хмарність.

Новину передає «Преса України».

Наталія Діденко, український синоптик, розповіла у соцмережі, якими будуть вихідні в Україні. За її прогнозом, погода буде різноманітною.

7 березня атмосферний фронт зумовить дощі. Такі опади очікуються в західних областях. У неділю, 8 березня, дощі поширяться на північну частину країни.

«Включно з Вінниччиною, Черкаською областю, ввечері Кропивницьким та районами. Надвечір дощі ймовірні на Одещині, де можуть гримнути навіть грози», - уточнила вона.

Східні області, південна частина та Дніпро з околицями можуть очікувати сонце з мінливою хмарністю.

«Температура повітря найнижчою очікується у західних областях, +5+11 градусів, високо в Карпатах, можливо, й до нуля. Саме тому там можливий мокрий сніг. Найтепліше горлатимуть пташки на Сході та Півдні, до +15+17 градусів. На Півночі та у центральних областях також повітря хоч пий, протягом дня +10+15 градусів», - написала Діденко.

У столиці очікується місцями невеликий дощ та температура до +12, +13 градусів 7 березня та +8+10 градусів 8 березня. Підсумовуючи синоптик зазначила, що 9 та 10 березня дощів в Україні майже не буде.