Шмигаль запропонував запитати українців, чи бажають вони продати свою землю

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Новий прем’єр-міністр України заявив, що питання продажу землі сількогосподарського призначення є важливим, тому він пропонує провести референдум.
Новину передає «Преса України».
Новоспечений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив в ефірі «Право на владу». Так, він відповів на запитання про зняття мораторію на продажу земель сільськогосподарського призначення. За словами прем’єра,це питання необхідно вирішувати виключно в ході референдуму.
«Я прихильник того, щоб ринок землі був відкритий насамперед для українців, і щоб це був цивілізований ринок землі, який дасть поштовх розвитку економіки, фермерства, аграрному комплексу в Україні. Питання про можливість продажу землі іноземним компаніям або іноземцям має вирішуватися виключно і тільки на всеукраїнському референдумі», - запевнив він.
Як відомо, народні обранці розглянули половину поправок до закону про землю. Раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що фінальне голосування за земельну реформу відбудеться цієї весни.
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