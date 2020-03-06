Міністр Немчінов стер з Facebook свої «порохоботські» сліди

Аня Мартинюк 06 березня 2020, 11:43

Українські журналісти звернули увагу на те, що Олег Німчинов, отримавши хорошу посаду у Кабміні, вирішив видалити пости про прихильність Порошенку та нелюбов до команди Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 березня, українське видання «Країна» повідомило, що новоспечений міністр в Кабміні Олег Немчінов вирішив стерти образливі та зневажливі пости про Володимира Зеленського та його команду. Раніше про те, що відкритий прихильник Петра Порошенка пробрався в Кабмін завдяки новому прем’єр-міністру Денису Шмигалю, заявляв журналіст Анатолій Шарій. Останній й «розібрав» сторінку «порохобота».

«Тепер в соціальній мережі доступна тільки його публічна сторінка "Немчинов Олег Миколайович". На ній з моменту призначення міністра з'явилася тільки один запис - перепост публікації зі сторінки прем'єра Дениса Шмигаля, який відрікся від своїх слів про відновлення поставок води в Крим», - відзначило видання.

Нагадаємо, Олег Немчінов неочікувано замінив у Кабміні Дмитра Дубілета. Українці не привітали такий хід подій й закликали Дубілета продовжувати працювати на благо країни.