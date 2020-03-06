Новий голова МОЗ України виступив за медичне страхування

Аня Мартинюк 06 березня 2020, 11:01

Ілля Ємець підтвердив, що медреформа в Україні передбачає медичне страхування. Раніше експерти пояснювали, що це означатиме для українців.

Новину передає «Преса України».

Новоспечений глава МОЗ Ілля Ємець виступив в ефірі ток-шоу "Право на владу". Так, він озвучив свою позицію щодо медреформи. За його словами, він синхронізує її так, щоб результат задовольнив і лікарів і пацієнтів.

«Я зобов'язаний зробити так, щоб два стовпи - пацієнт і медик - не заперечували реформи. Якщо хоч один з них буде проти, ніякої реформи не буде. Тому моя задача зараз зробити певну еволюцію в реформі і зробити так, щоб і пацієнт, і лікар були задоволені», - заявив.

Ємець підтвердив, що реформа передбачатиме страхову медицину. Однак деталей він не розкрив.

«Ми абсолютно зобов'язані якомога швидше сказати, що громадянин України має право на страхову медицину», - зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, раніше українські експерти повідомляли, що розпочата американкою Уляною Супрун медична рейформа передбачатиме обов’язкове медичне страхування, як у США. Де без медичної страховки, яку пацієнт оплачує зі свого карману, він не може отримати медичні послуги. Першими на черзі на медичне страхування в Україні повинні були стати громадяни, які підписали декларацію зі своїм сімейним лікарем.