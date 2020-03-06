Міністр Немчінов стер з Facebook свої «порохоботські» сліди 11:43
Новий голова МОЗ України виступив за медичне страхування 11:01
Українська інтернет-спільнота підтримала ексміністра Дубілета 10:30
Колишнього чемпіона України зі швидких шахів знайшли мертвим у Москві 09:51
Порошенко розуміє, що буде після відставки Рябошапки – Шарій 09:15
У Китаї представили свіжі дані про смертність від коронавірусу 08:05
У «Слузі народу» знайшли нового потенційного генпрокурора України 15:03
У Криму заговорили про ризики для торгівлі на тлі загострення відносин між РФ та Туреччиною 14:38
В Україні вперше жінки-військовослужбовці охоронятимуть VIP-персон 13:16
З Путіна, Бейонсе та інших знаменитостей зробили телеляльок 12:47
Українка з собачкою забила тривогу через нову заборону в Україні 09:54
В Кабмін протягнули явного «порохобота» Немчінова – Шарій 09:16
Ілля Ємець підтвердив, що медреформа в Україні передбачає медичне страхування. Раніше експерти пояснювали, що це означатиме для українців.
Новину передає «Преса України».
Новоспечений глава МОЗ Ілля Ємець виступив в ефірі ток-шоу "Право на владу". Так, він озвучив свою позицію щодо медреформи. За його словами, він синхронізує її так, щоб результат задовольнив і лікарів і пацієнтів.
«Я зобов'язаний зробити так, щоб два стовпи - пацієнт і медик - не заперечували реформи. Якщо хоч один з них буде проти, ніякої реформи не буде. Тому моя задача зараз зробити певну еволюцію в реформі і зробити так, щоб і пацієнт, і лікар були задоволені», - заявив.
Ємець підтвердив, що реформа передбачатиме страхову медицину. Однак деталей він не розкрив.
«Ми абсолютно зобов'язані якомога швидше сказати, що громадянин України має право на страхову медицину», - зазначив очільник МОЗ.
Нагадаємо, раніше українські експерти повідомляли, що розпочата американкою Уляною Супрун медична рейформа передбачатиме обов’язкове медичне страхування, як у США. Де без медичної страховки, яку пацієнт оплачує зі свого карману, він не може отримати медичні послуги. Першими на черзі на медичне страхування в Україні повинні були стати громадяни, які підписали декларацію зі своїм сімейним лікарем.
11:43: Міністр Немчінов стер з Facebook свої «порохоботські» сліди
11:01: Новий голова МОЗ України виступив за медичне страхування
10:30: Українська інтернет-спільнота підтримала ексміністра Дубілета
09:51: Колишнього чемпіона України зі швидких шахів знайшли мертвим у Москві
09:15: Порошенко розуміє, що буде після відставки Рябошапки – Шарій
08:05: У Китаї представили свіжі дані про смертність від коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.