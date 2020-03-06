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Дмитро Дубілет нагадав про досягнення у Кабміні. В результаті інтернет-спільнота закликала його продовжити працювати на благо країни.
Новину передає «Преса України».
Чимало українців не привітали кадрові перестановки в Кабміні в результаті голосування за новий уряд «пакетом». Як відомо, міністра Дмитра Дубілета замінили прихильником Петра Порошенка Олегом Немчіновим. Останній прославився чим, що публікував пости у соцмережі, які свідчать про його нелюбов до партії Володимира Зеленського та його самого.
Тим часом Дубілет встиг реалізувати чимало проектів й ще більше запланував. Про те, що йому гірко від такого ходу подій, він написав на своїй сторінці у соцмережі, додавши, що ще не знає, як продовжить свою роботу.
Інтернет-спільнота подякувала Дубілету за пророблену роботу, скромні доходи без великих премій.
«Дмитро, дуже Вас просимо: продовжуйте розпочате! У Вас величезна підтримка людей!!» - відзначили у Мережі.
«Ви один, хто реально міняв пострадянське бюрократичне болото!» - наголосили небайдужі українці.
До слова, сьогодні, 6 березня, Дмитро Дубілет представив список з 50 проектів, які було реалізовано й планувалось реалізувати на посту міністра у Кабміні.
11:43: Міністр Немчінов стер з Facebook свої «порохоботські» сліди
11:01: Новий голова МОЗ України виступив за медичне страхування
10:30: Українська інтернет-спільнота підтримала ексміністра Дубілета
09:51: Колишнього чемпіона України зі швидких шахів знайшли мертвим у Москві
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