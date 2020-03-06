Колишнього чемпіона України зі швидких шахів знайшли мертвим у Москві

Аня Мартинюк 06 березня 2020, 09:51

Українця Станіслава Богдановича та його подругу Олександру Вернигору знайшли мертвими у квартирі в Москві. Відома попередня причина гибелі шахістів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 березня, стало відомо, що у квартирі на Кастанаївській вулиці, Москва, знайшли мертвими 27-річного Станіслава Богдановича та 18-річну Олександру Вернигору. Про це йдеться у повідомленні телеграм-каналу Mash.

Варто зазначити, що одесит був чемпіоном Одеси і України зі швидких шахів. Його подруга була у рейтингу Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) й виступала за Україну. За попередніми даними, шахісти померли через отруєння звеселяючим газом. Біля їх тіл знайшли кульки з закисом азоту.

Нагадаємо, Станіслав Богданович декілька днів тому зіграв за Росію в інтернет-матчі проти України. Після цього його почали цькувати й він навіть з’явився у базі «Миротворця».