Колишнього чемпіона України зі швидких шахів знайшли мертвим у Москві

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Українця Станіслава Богдановича та його подругу Олександру Вернигору знайшли мертвими у квартирі в Москві. Відома попередня причина гибелі шахістів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 березня, стало відомо, що у квартирі на Кастанаївській вулиці, Москва, знайшли мертвими 27-річного Станіслава Богдановича та 18-річну Олександру Вернигору. Про це йдеться у повідомленні телеграм-каналу Mash.
Варто зазначити, що одесит був чемпіоном Одеси і України зі швидких шахів. Його подруга була у рейтингу Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) й виступала за Україну. За попередніми даними, шахісти померли через отруєння звеселяючим газом. Біля їх тіл знайшли кульки з закисом азоту.
Нагадаємо, Станіслав Богданович декілька днів тому зіграв за Росію в інтернет-матчі проти України. Після цього його почали цькувати й він навіть з’явився у базі «Миротворця».
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