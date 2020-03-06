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Порошенко розуміє, що буде після відставки Рябошапки – Шарій

Аня Мартинюк 06 березня 2020, 09:15
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Порошенко розуміє, що буде після відставки Рябошапки – Шарій

Анатолій Шарій зауважив, що Петро Порошенко почав нервувати через звільнення Руслана Рябошапки. Журналіст також звернув увагу на те, хто захищає нині вже колишнього генпрокурора.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 березня, журналіст Анатолій Шарій назвав перемогою феєричне звільнення Руслана Рябошапки з посади генерального прокурора України. Шарій також зазначив, що треба звернути увагу на тих людей, які заступились за Рябошапку, щоб зрозуміти, чиї інтереси він захищає.

Так, 5 березня у ВРУ на тлі голосування за висловлення недовіри Рябошапці виступила представниця Петра Порошенка Ірина Геращенко, яка дозволила собі назвати ініціатора звільнення генпрокурора зеком. Мова йде про Максима Бужанського.

«Петро (Порошенко – ред.) тим часом розуміє, що буде далі. Ми всі розуміємо, що повинно відбутися. Тому у Петра в голові, я думаю, було одне: «Літак паливом зараз наповнювати, чи трохи пізніше», - додав Шарій. 

Він додав, що у партії «Голос» теж були проти відставки генпрокурора. Шарій нагадав, що політсила Святослава Вакарчука – це одне й теж, що ПЄС.

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