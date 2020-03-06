Прихильники Рябошапки напали на Бужанського з яйцями

Аня Мартинюк 06 березня 2020, 08:37

Максим Бужанський повідомив, що його закидали яйцями на тлі відставки генпрокурора Руслана Рябошапки. Нардеп зауважив, що про провокацію заздалегідь знав й передав декілька слів колишньому генпрокурору.

Новину передає «Преса України».

Депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський повідомив, що на нього напали. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. За словами нардепа, його попередили про провокацію.

«О 16 годині мене попередили, що готується провокація, після вечірнього ефіру Народ Проти. І справді, в 0 годин 30 хвилин, натовп персонажів, людей 35-40, з битами, які представилися ветеранами полку Азов, і прибула на автомобілях Аа1154 ХІ Міцубісі L200 чорний, АА0714 Ха білий мерседес-спринтер, за допомогою декількох яєць здобули переконливу перемогу над моїм костюмом», - написав він.

Народний обранець зауважив, що не дуже вражений таким дійством й наголосив, що у нього яєць більше, ніж у всіх 40 разом узятих провокаторів. Бужанський також натякнув на те, що знає організатора акції. Як відомо, депутат став ініціатором успішної відставки нині ексгенпрокурора Руслана Рябошапки.

«Руслан Георгійович, але вам же це все одно не допомогло, вірно?)» - підсумував він.