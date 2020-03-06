У Китаї представили свіжі дані про смертність від коронавірусу

Аня Мартинюк 06 березня 2020, 08:05

Смертоносний коронавірус продовжує блукати світом. Кількість загиблих у Китаї перевищила 3 тисячі осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 березня, китайське видання CGTN повідомило, що на материковій частині Китаю зафіксовано 143 нових випадків COVID19. 1681 людина одужала, ще 30 людей померло.

«80710 загалом підтверджених випадків, 3042 випадки смерті (у тому числі дві у Гонконзі та одна на Тайвані), 53 726 одужали», - йдеться у повідомленні.

За межами Китаю щонайменше 14 700 підтверджених випадків коронавірусу та понад 260 смертей.

«Південна Корея: Щонайменше 6 284 інфікованих та 42 випадки смерті. Іран та Італія - понад 3000 інфікованих, Японія підтвердила в цілому 1057 випадків коронавірусу, 12 смертей станом на п'ятницю, 6 березня», - відзначило видання.