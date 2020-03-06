У Міноборони назвали кількість загиблих жінок в ООС

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За шість років війни на Донбасі, яку роз’язав Кремль, Україна втратила 13 жінок-військових.
Новину передає «Преса України».
Державний ресурс АрміяInform представив дані про кількість українських захисниць, які трагічно загинули на Донбасі. Мова йде про 6 років війни. Так, Україна втратила 13 жінок-військових.
Це старший солдат Бакланова Алеся ("Мала"), солдат - Вітовська Анастасія ("Стелла"), старший солдат Вовк Алла ("Фортуна"), молодший сержант Галицька Сабіна ("Сонечко"), Горбачова Анастасія ("Лиса"), Добровольчий Український Корпус, волонтер Куліш Олена, старший солдат Морозова Надія, старший солдат Никоненко Ярослава ("Гера"), старший солдат Носкова Катерина ("Кет"), старший солдат Сургучова Аліна, молодший сержант Хоружая Наталя, сержант Шевченко Ірина, старший солдат Червона Яна ("Відьма").
08:05: У Китаї представили свіжі дані про смертність від коронавірусу
15:03: У «Слузі народу» знайшли нового потенційного генпрокурора України
14:38: У Криму заговорили про ризики для торгівлі на тлі загострення відносин між РФ та Туреччиною
13:16: В Україні вперше жінки-військовослужбовці охоронятимуть VIP-персон
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