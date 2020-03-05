У «Слузі народу» знайшли нового потенційного генпрокурора України

Аня Мартинюк 05 березня 2020, 15:03

Ірина Верещук розповіла, хто може сісти у крісло генпрокурора після звільнення Руслана Рябошапки. Так, кандидата знайшли серед «Слуг народу».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 березня, депутати України голосуватимуть за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Ініціатором звільнення Рябошапи став представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський.

Інша представниця партії Ірина Верещук розповіла журналістам, ким «слуги» пропонують замінити невдалого генпрокурора, який захищає інтереси Петра Порошенка. Так, потенційним генеральним прокурором України може стати Сергій Іонушас.

«На сьогоднішній день, за станом на годину дня, тому що все ж може змінитися. О 18:30 має відбутися засідання, позачергове засідання, з єдиним питанням - відставка голови Офісу генерального прокурора, пана Руслана Рябошапки. Ми повинні проголосувати за відставку, але ми не будемо голосувати за призначення нового генпрокурора», - наголосила вона.