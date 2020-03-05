У Криму заговорили про ризики для торгівлі на тлі загострення відносин між РФ та Туреччиною

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Так звані кримські експерти розповіли, чи варто жителям анексованого півострова очікувати підняття цін на турецькі помідори до 500 рублів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 березня, російські ЗМІ повідомили, що попри ускладнення відносин між Росією та Туреччиною на тлі ситуації в Ідлібі, Сирія, у Криму не очікують підняття цін на продукти. Зокрема, таку думку висловили російські експерти.
«Більш того, фахівці переконані, що передумов до порушення економічної співпраці між РФ і Туреччиною практично немає, незважаючи на ситуацію в Сирії. У цьому не зацікавлена ні Москва, ні тим більше Анкара, яка отримує значні вигоди від взаємодії з Росією в цілому ряді областей. Російський ринок уже адаптувався до малої частки турецьких товарів. Якщо зміни політичної кон'юнктури і приведуть до змін в економіці, то це практично не позначиться на ситуації в цілому», - висловив думку директор Інституту економіки і управління Кримського федерального університету Віктор Реутов.
Він також нагадав, що такі відносини між двома країнами спостерігаються не вперше. Тим часом експерт агентства "ФінЕк" Михайло Бєляєв додав, що зміни можуть відбутись у секторі туризму, однак не через погіршення відносин, а через спалах коронавірусу та війни у Сирії.
«Ці проблеми можуть змусити частину наших туристів утриматися від польотів до Туреччини на відпочинок», - зазначив він.
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