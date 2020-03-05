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У Криму заговорили про ризики для торгівлі на тлі загострення відносин між РФ та Туреччиною

Аня Мартинюк 05 березня 2020, 14:38
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У Криму заговорили про ризики для торгівлі на тлі загострення відносин між РФ та Туреччиною

Так звані кримські експерти розповіли, чи варто жителям анексованого півострова очікувати підняття цін на турецькі помідори до 500 рублів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 березня, російські ЗМІ повідомили, що попри ускладнення відносин між Росією та Туреччиною на тлі ситуації в Ідлібі, Сирія, у Криму не очікують підняття цін на продукти. Зокрема, таку думку висловили російські експерти.

«Більш того, фахівці переконані, що передумов до порушення економічної співпраці між РФ і Туреччиною практично немає, незважаючи на ситуацію в Сирії. У цьому не зацікавлена ні Москва, ні тим більше Анкара, яка отримує значні вигоди від взаємодії з Росією в цілому ряді областей. Російський ринок уже адаптувався до малої частки турецьких товарів. Якщо зміни політичної кон'юнктури і приведуть до змін в економіці, то це практично не позначиться на ситуації в цілому», - висловив думку директор Інституту економіки і управління Кримського федерального університету Віктор Реутов.

Він також нагадав, що такі відносини між двома країнами спостерігаються не вперше. Тим часом експерт агентства "ФінЕк" Михайло Бєляєв додав, що зміни можуть відбутись у секторі туризму, однак не через погіршення відносин, а через спалах коронавірусу та війни у Сирії.

«Ці проблеми можуть змусити частину наших туристів утриматися від польотів до Туреччини на відпочинок», - зазначив він.

 

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