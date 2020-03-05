Зеленський прибув у Нові Санжари з подарунками

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Президент Володимир Зеленський привітав завершення карантину у Нових Санжарах, де у санаторії знаходились евакуйовані з Уханю люди. Він привіз для них подарунки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 березня, президент України Володимир Зеленський, міністр МВС Арсен Аваков, депутат «Батьківщини» Юлії Тимошенко прибули у Нові Санжари. Як відомо, сьогодні завершується карантин для евакуйованих з китайського міста Ухань українців та декількох іноземців.
Зеленський подякував людям, які були вимушені перебувати у санаторії, в тому числі колишньому міністру охорони здоров'я Зоряні Скалецькій.
«І ця вірусна історія закінчиться», - зазначив він.
Варто зазначити, що Зеленський взяв з собою годинник. Він став подарунком для одного з евакуйованих, у кого сьогодні день народження. Дітям передали ведмедиків та м’ячик.
«Всіх довеземо додому, і наших, і не наших, які за ці два тижні вже майже наші. Я думаю, ви запам'ятаєте Нові Санжари на все життя. Повертайтеся сюди відпочивати», - додав президент.
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