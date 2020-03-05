У 2020 році Єгипет пускатиме туристів лише з візами

Аня Мартинюк 05 березня 2020, 13:38

Вартість візи становитиме 25 доларів, однак деякі туристи зможуть отримати знижку 10 доларів.

Новину передає «Преса України».

За даними єгипетських ЗМІ Egyptian Streets, з червня поточного року поїздки в Єгипет супроводжуватимуться оформленням віз. Коштуватиме документ 25 доларів й діятиме впродовж 5 років.

Ініціатором введення віз став прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі. Правила перебування у країні з візою передбачають не більше 90 днів для туристів з разовим перетином кордону. Оформити візу в Єгипет можна буде в консульствах або на спеціальних порталах.

Мандрівники, які прибуватимуть в аеропорти Луксора і Асуана в найспекотніші дні, матимуть знижку у вигляді мінус десять доларів.