У 2020 році Єгипет пускатиме туристів лише з візами

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Вартість візи становитиме 25 доларів, однак деякі туристи зможуть отримати знижку 10 доларів.
Новину передає «Преса України».
За даними єгипетських ЗМІ Egyptian Streets, з червня поточного року поїздки в Єгипет супроводжуватимуться оформленням віз. Коштуватиме документ 25 доларів й діятиме впродовж 5 років.
Ініціатором введення віз став прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі. Правила перебування у країні з візою передбачають не більше 90 днів для туристів з разовим перетином кордону. Оформити візу в Єгипет можна буде в консульствах або на спеціальних порталах.
Мандрівники, які прибуватимуть в аеропорти Луксора і Асуана в найспекотніші дні, матимуть знижку у вигляді мінус десять доларів.
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