В Україні вперше жінки-військовослужбовці охоронятимуть VIP-персон

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Стало відомо, що в Україні готують перший жіночий підрозділ для охорони важливих персон. Володимир Потапов пояснив, з чим це пов’язано.
Новину передає «Преса України».
Начальник групи по зв'язках з громадськістю Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України підполковник Володимир Потапов зробив важливу заяву. Виступаючи на брифінгу в прес-центрі інформагентства АрміяInform він зазначив, що в Україні створять перший жіночий підрозділ для охорони VIP-персон.
Володимир Потапов пояснив, що цього вимагає НАТО.
«У 138-му Центрі спеціального призначення Військової служби правопорядку триває підготовка групи жінок-військовослужбовців для охорони VIP-персон жіночої статі. Ця робота проводиться відповідно до вимог НАТО», - йшлось у його заяві.
Він також уточнив, що проводиться підготовка групи інструкторів ВСП під керівництвом інструкторів з країн НАТО на курсі «Охорона VIP-персон».
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