В Україні вперше жінки-військовослужбовці охоронятимуть VIP-персон

Аня Мартинюк 05 березня 2020, 13:16

Стало відомо, що в Україні готують перший жіночий підрозділ для охорони важливих персон. Володимир Потапов пояснив, з чим це пов’язано.

Новину передає «Преса України».

Начальник групи по зв'язках з громадськістю Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України підполковник Володимир Потапов зробив важливу заяву. Виступаючи на брифінгу в прес-центрі інформагентства АрміяInform він зазначив, що в Україні створять перший жіночий підрозділ для охорони VIP-персон.

Володимир Потапов пояснив, що цього вимагає НАТО.

«У 138-му Центрі спеціального призначення Військової служби правопорядку триває підготовка групи жінок-військовослужбовців для охорони VIP-персон жіночої статі. Ця робота проводиться відповідно до вимог НАТО», - йшлось у його заяві.

Він також уточнив, що проводиться підготовка групи інструкторів ВСП під керівництвом інструкторів з країн НАТО на курсі «Охорона VIP-персон».