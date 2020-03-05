З Путіна, Бейонсе та інших знаменитостей зробили телеляльок

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На телеекрани повертається популярне шоу «Spitting Image», де знаменитостей висміюють за допомогою маріонеток. Шоу здобуло популярність понад 20 років тому.
Новину передає «Преса України».
Вперше за останні 24 роки телевізійна мережа BritBox, створена BBC, поверне на телеекрани відоме сатиричне лялькове шоу «Spitting Image». Цієї осені британські глядачі побачать принца Гаррі, Меган Маркл, Володимира Путіна, Дональд Трам, Бейонсе та інших відомих особистостей у незвичному вигляді.
«Берні Сандерс, Ілон Маск, Адель та Джеймс Корден також отримають сатиричну обробку», - відзначили творці шоу.
Як відомо, в шоу знаменитості висміюють за допомогою ляльок-маріонеток, які виглядають дещо потворно. Раніше популярне шоу транслювало 18 серій між 1984 та 1996 роками. Воно збирало 15 мільйонів глядачів.
«Я роками відмовлявся реанімувати Spitting Image, але коли моя пенсія закінчилася, і долоня була схрещена сріблом, що міг ще зробити старий чоловік?» - розповів один із творців серіалу Роджер Лоу.
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