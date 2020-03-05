З Путіна, Бейонсе та інших знаменитостей зробили телеляльок 12:47
Українка з собачкою забила тривогу через нову заборону в Україні 09:54
В Кабмін протягнули явного «порохобота» Немчінова – Шарій 09:16
Українська фехтувальниця Харлан тепер схожу на себе Барбі 08:05
Бужанський зробив всі необхідні кроки для звільнення Рябошапки 07:33
У Мельбурні чоловік викрав золоте намисто Versace за допомогою вудочки 14:57
У Лукойл передрікли ріст цін на нафту до 60 доларів за барель 14:17
Власник Work.ua вирішив не допомагати Шарію й підтримав олігархів та псевдореспубліки на Донбасі 13:19
Політолог назвав потенційного прем'єра Шмигаля котом у мішку 12:48
Дружина редактора дитячої газети показала, як купається у грошах 12:14
Влада перенесла індексацію пенсій не лише заради власного збагачення – Азаров 11:36
У боротьбі з чорним ринком ліків Дубілет запропонував використовувати на упаковках спецкод 10:28
Лікарі в пекінській лікарні Дітан попередили, що коронавірус може атакувати центральну нервову систему. Так, у одного пацієнта така проблема уже виникла.
Новину передає «Преса України».
Представники пекінської лікарні Дітана попередили, що новий коронавірус може атакувати центральну нервову систему. Лікарі зазначили, геноване секвенування в лікарні виявило коронавірус у спинномозковій рідині 56-річного пацієнта. Мова йде про пацієнта з COVID-19, який також хворий на енцефаліт.
Це перший випадок, який доводить, що новий коронавірус може пошкодити центральну нервову систему людей.
«Пацієнт одужав і був виписаний з лікарні 25 лютого. Він був першим хворим на енцефаліт серед близько 150 хворих на коронавірус», - йдеться у повідомленні.
У світлі цього випадку доктор Лю Цзіньюань, лікар, відповідальний за цього пацієнта, нагадав про можливість того, що новий коронавірус може напасти на центральну нервову систему, якщо у пацієнтів виявиться дисфункція свідомості.
Оскільки нова коронавірусна пневмонія стала великою подією для охорони здоров'я, лікування пацієнтів із важкою коронавірусною інфекцією все ще залишається величезною проблемою.
12:47: З Путіна, Бейонсе та інших знаменитостей зробили телеляльок
12:18: Коронавірус може атакувати центральну нервову систему
09:54: Українка з собачкою забила тривогу через нову заборону в Україні
09:16: В Кабмін протягнули явного «порохобота» Немчінова – Шарій
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.