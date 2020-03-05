Аня Мартинюк 05 березня 2020, 12:18

Лікарі в пекінській лікарні Дітан попередили, що коронавірус може атакувати центральну нервову систему. Так, у одного пацієнта така проблема уже виникла.

Новину передає «Преса України».

Представники пекінської лікарні Дітана попередили, що новий коронавірус може атакувати центральну нервову систему. Лікарі зазначили, геноване секвенування в лікарні виявило коронавірус у спинномозковій рідині 56-річного пацієнта. Мова йде про пацієнта з COVID-19, який також хворий на енцефаліт.

Це перший випадок, який доводить, що новий коронавірус може пошкодити центральну нервову систему людей.

«Пацієнт одужав і був виписаний з лікарні 25 лютого. Він був першим хворим на енцефаліт серед близько 150 хворих на коронавірус», - йдеться у повідомленні.

У світлі цього випадку доктор Лю Цзіньюань, лікар, відповідальний за цього пацієнта, нагадав про можливість того, що новий коронавірус може напасти на центральну нервову систему, якщо у пацієнтів виявиться дисфункція свідомості.

Оскільки нова коронавірусна пневмонія стала великою подією для охорони здоров'я, лікування пацієнтів із важкою коронавірусною інфекцією все ще залишається величезною проблемою.