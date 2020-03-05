Дубілет прокоментував завершення роботи у Кабміні

Аня Мартинюк 05 березня 2020, 11:41

Дмитро Дубілет зауважив, що не встиг завершити чимало проектів на посту міністра у Кабміні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 березня, колишній міністр в Кабміні Дмитро Дубілет прокоментував кадрові перестановки. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що більшість його проектів не завершені.

«А нічого так не болить, як відчуття загубленого часу через незавершені проекти. Ми будемо обговорювати, у якому форматі я продовжу працювати в уряді. Якщо продовжу», - написав він.

Дубілет також подякував колишнім колегам за роботу.

«Робота була не проста, ми всі робили помилки, але принесли, певен, немало користі для країни. Всім дуже дякую за підтримку. Не перемикайтесь», - підсумував він.

Нагадаємо, місце Дубілета у Кабміні неочікувано дісталось прихильнику Петра Порошенка, Олега Немчінова. Останній активно публікував у соцмережі пости, які свідчать про його явну прихильність Петру Порошенку та нелюбов до Володимира Зеленського.