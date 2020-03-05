ПЄСівці похвалили Володимира Зеленського

Аня Мартинюк 05 березня 2020, 11:06

Ірина Геращенко, Софія Федина та Олексій Гончаренко, вирішили показати гримаси на камеру на тлі появи президента у їхньому секторі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 березня, представниця партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» Ірина Геращенко оприлюднила у соцмережі відео. Так, зняте воно було у ВРУ разом з однопартійцями Софією Фединою та Олексієм Гончаренком.

«Європейська Солідарність» висловлює щире захоплення рішучістю Зеленського, який вчора несподівано завітав в наш сектор, на гальорку, попри присутність там «потенційної загрози» Софії Федини», - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, вчора, 4 березня, президент Володимир Зеленський вислухав гостру промову Олексія Гончаренка, після чого спустився до нардепа, щоб особисто відповісти йому.