ПЄСівці похвалили Володимира Зеленського

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Ірина Геращенко, Софія Федина та Олексій Гончаренко, вирішили показати гримаси на камеру на тлі появи президента у їхньому секторі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 березня, представниця партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» Ірина Геращенко оприлюднила у соцмережі відео. Так, зняте воно було у ВРУ разом з однопартійцями Софією Фединою та Олексієм Гончаренком.
«Європейська Солідарність» висловлює щире захоплення рішучістю Зеленського, який вчора несподівано завітав в наш сектор, на гальорку, попри присутність там «потенційної загрози» Софії Федини», - зазначила Геращенко.
Нагадаємо, вчора, 4 березня, президент Володимир Зеленський вислухав гостру промову Олексія Гончаренка, після чого спустився до нардепа, щоб особисто відповісти йому.
09:54: Українка з собачкою забила тривогу через нову заборону в Україні
09:16: В Кабмін протягнули явного «порохобота» Немчінова – Шарій
08:05: Українська фехтувальниця Харлан тепер схожу на себе Барбі
07:33: Бужанський зробив всі необхідні кроки для звільнення Рябошапки
14:57: У Мельбурні чоловік викрав золоте намисто Versace за допомогою вудочки
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