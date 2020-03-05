У Херсоні спорудили символічну могилу Путіна

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У Херсоні помітили «могилу» Володимира Путіна. Її створили прямо у дворі одного з житлових будинків.
Новину передає «Преса України».
Жителі Херсона спорудили у дворі одного з житлових будинків могилу Володимира Путіна. Про це йдеться у спільноті «Херсон вдень і вночі». Мова йде про інсталяцію, виконану з глини, яку доповнює портрет Путіна та два тюльпани.
Прихильники лідера Кремля розкритикували невідомих херсонців за такий витвір.
«Невстановлені мешканці Херсона, знемагаючи від неробства, вирішили влаштувати у дворі житлового будинку «цвинтар», - відзначили контрольовані російські ЗМІ.
«Мотивація «погребельнимків» точно не встановлена. Але ось встановити, що у них не в порядку з головою, неважко і без вердикту профільного фахівця. Що і зробило переважна більшість жителів Херсона в коментарях до фото «цвинтаря», - відзначили в спільноті «Сводки от Ополчения Новороссии».
09:54: Українка з собачкою забила тривогу через нову заборону в Україні
09:16: В Кабмін протягнули явного «порохобота» Немчінова – Шарій
08:05: Українська фехтувальниця Харлан тепер схожу на себе Барбі
07:33: Бужанський зробив всі необхідні кроки для звільнення Рябошапки
14:57: У Мельбурні чоловік викрав золоте намисто Versace за допомогою вудочки
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