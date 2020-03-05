У Херсоні спорудили символічну могилу Путіна

Аня Мартинюк 05 березня 2020, 10:38

У Херсоні помітили «могилу» Володимира Путіна. Її створили прямо у дворі одного з житлових будинків.

Новину передає «Преса України».

Жителі Херсона спорудили у дворі одного з житлових будинків могилу Володимира Путіна. Про це йдеться у спільноті «Херсон вдень і вночі». Мова йде про інсталяцію, виконану з глини, яку доповнює портрет Путіна та два тюльпани.

Прихильники лідера Кремля розкритикували невідомих херсонців за такий витвір.

«Невстановлені мешканці Херсона, знемагаючи від неробства, вирішили влаштувати у дворі житлового будинку «цвинтар», - відзначили контрольовані російські ЗМІ.

«Мотивація «погребельнимків» точно не встановлена. Але ось встановити, що у них не в порядку з головою, неважко і без вердикту профільного фахівця. Що і зробило переважна більшість жителів Херсона в коментарях до фото «цвинтаря», - відзначили в спільноті «Сводки от Ополчения Новороссии».