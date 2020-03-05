Українка з собачкою забила тривогу через нову заборону в Україні

Аня Мартинюк 05 березня 2020, 09:54

Анастасія Зінченко, яка чекає евакуації з Уханю, заявила, що з нею ніхто не зв’язувався. Вона також нагадала, що повертатись на батьківщину націлена разом з домашнім улюбленцем, в’їзд якому в Україну уже заборонили.

Новину передає «Преса України».

Українка Анастасія Зінченко, яка залишилась в епіцентрі спалаху коронавірусу, місті Ухань, Китай, оприлюднила у соцмережі свіжий пост. Вона зазначила, що 1 березня в Україні почала діяти заборона на ввезеня з Китаю тварин. Так, вона зауважила, досі знаходиться у Китаї зі своїм домашнім улюбленцем і ніхто з нею не зв’язується для вирішення цього питання.

«Цікаво виходить адже, так? Через два тижні після того, як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собачкою, через два тижні Україна ставить заборону. Причина якого - випадок в Гонконзі, у собаки підозра на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону», - написала українка.

Зінченко додала, що перебуває на карантині вдома з 19 лютого. Проблем з забезпеченням їжею у неї немає, однак є проблеми з питною водою.