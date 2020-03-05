В Кабмін протягнули явного «порохобота» Немчінова – Шарій

Аня Мартинюк 05 березня 2020, 09:16

Анатолій Шарій звернув увагу на те, що Дмитра Дубілета у Кабміні замінив прихильник Петра Порошенка, який дозволяє собі невтішно відгукуватися про Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Анатолій Шарій прокоментував голосування «пакетом» у ВРУ. На своєму каналі він зазначив, що міністром у Кабміні став Олег Немчінов. Шарій проаналізував сторінку останнього у соцмережі.

Виявилось, що це типовий представник команди Петра Порошенка. Так, Немчінов підтримує Супрун, згадує про російського «доктора Лізу», критикує Володимира Зеленського та представників його партії, постить інформацію з Прямого каналу, який пов’язують з Петром Порошенку, та інше.

«Скажіть, нащо ще раз вступати в одну і ту ж калюжу. Чому ця людина опинилась у команді нового прем’єр-міністра? Бо це людина прем’єр-міністра. І з прем’єр-міністром вони давно в тісних. Прем’єр-міністр не міг не знати про погляди цієї людини», - заявив Шарій.

До слова, новоспечений міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов зайняв посаду замість Дмитра Дубілета.