Депутатку «Слуги народу» розкритикували за вбрання

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Оксана Дмитрієва опинилась під прицілом інтернет-спільноти. Так, остання зауважила, що нардеп перестаралась з вбранням.
Новину передає «Преса України».
Українська інтернет-спільнота почала активно коментувати вигляд народної обраниці Оксани Дмитрієвої. Представниця «Слуги народу» прибула у ВРУ у яскравому вбранні. Фото Дмитрієвої представив фотограф Ян Доброносов.
«Бля,Кармен заблукала, хоч рада це теж арена де є можливість подивитися на бій биків», - прокоментували у Мережі.
«На роботу – як на свято», - додала інтернет-спільнота.
«Фламенко», - відзначила інтернет-спільнота.
«Перестаралась», - зауважили в коментарях.
09:54: Українка з собачкою забила тривогу через нову заборону в Україні
09:16: В Кабмін протягнули явного «порохобота» Немчінова – Шарій
08:05: Українська фехтувальниця Харлан тепер схожу на себе Барбі
07:33: Бужанський зробив всі необхідні кроки для звільнення Рябошапки
14:57: У Мельбурні чоловік викрав золоте намисто Versace за допомогою вудочки
14:17: У Лукойл передрікли ріст цін на нафту до 60 доларів за барель
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