Депутатку «Слуги народу» розкритикували за вбрання

Аня Мартинюк 05 березня 2020, 08:36

Оксана Дмитрієва опинилась під прицілом інтернет-спільноти. Так, остання зауважила, що нардеп перестаралась з вбранням.

Новину передає «Преса України».

Українська інтернет-спільнота почала активно коментувати вигляд народної обраниці Оксани Дмитрієвої. Представниця «Слуги народу» прибула у ВРУ у яскравому вбранні. Фото Дмитрієвої представив фотограф Ян Доброносов.

«Бля,Кармен заблукала, хоч рада це теж арена де є можливість подивитися на бій биків», - прокоментували у Мережі.

«На роботу – як на свято», - додала інтернет-спільнота.

«Фламенко», - відзначила інтернет-спільнота.

«Перестаралась», - зауважили в коментарях.