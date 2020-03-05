Українська фехтувальниця Харлан тепер схожу на себе Барбі

Аня Мартинюк 05 березня 2020, 08:05

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала прототипом для ляльки Барбі. Іграшку вона показала у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Гордість України, фехтувальниця Ольга Харлан, яка є олімпійською чемпіонкою, шестикратною чемпіонка світу і восьмикратною чемпіонкою Європи, отримала персональну копію відомої ляльки Барбі. Як відомо, знамениті ляльки випускає американська компанія Mattel.

Так, українська зірка увійшла в серію Role Models. Ляльки знаменитостей почали випускати 2 роки тому. Ольга Харлан стала першою українкою, для якої зробили Барбі.

«Барбі прагне показати дівчаткам величезні можливості і дати гідні приклади для наслідування, щоб надихнути їх на здійснення своєї мрії. В якості ключової частини нашої триваючої глобальної ініціативи, проекту Dream Gap, ми знайомимо дівчаток з історіями жінок з усіх прошарків суспільства, щоб показати їм, що вони можуть стати ким завгодно», - розповіли у компанії.

Сама Харлан, коментуючи подію у соцмережі, зазначила, що дуже рада мотивувати відомий бренд.