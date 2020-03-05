Українська фехтувальниця Харлан тепер схожу на себе Барбі 08:05
Бужанський зробив всі необхідні кроки для звільнення Рябошапки 07:33
У Мельбурні чоловік викрав золоте намисто Versace за допомогою вудочки 14:57
У Лукойл передрікли ріст цін на нафту до 60 доларів за барель 14:17
Власник Work.ua вирішив не допомагати Шарію й підтримав олігархів та псевдореспубліки на Донбасі 13:19
Політолог назвав потенційного прем'єра Шмигаля котом у мішку 12:48
Дружина редактора дитячої газети показала, як купається у грошах 12:14
Влада перенесла індексацію пенсій не лише заради власного збагачення – Азаров 11:36
У боротьбі з чорним ринком ліків Дубілет запропонував використовувати на упаковках спецкод 10:28
В Україні розкупили елітний електрокар-новинку ще до презентації 09:53
У Чернівцях почали вживати заходи у зв’язку з першим в країні випадком коронавірусу 15:09
Жителі Аргентини зняли відео, як удав захоплює чималу здобич 14:20
Максим Бужанський зареєстрував заяву про висловлення недовіри генпрокурору. У ВРУ збираються голосувати за звільнення Руслана Рябошапки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 березня, на позачерговому засідання ВРУ депутати голосуватимуть за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський.
«Друзі, короткий звіт про виконану за два дні роботу. Вчора, за допомогою колег, зібрав 227 підписів за висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці. Сьогодні зареєстрував заяву з проханням призначити на завтра, на 18.30, позачергове засідання ВР, з проголосувати за його відставку. І додав до неї зібрані сьогодні за це 152 підписи. Упевнений, завтра ми звільнимо генпрокурора», - написав народний обранець.
Він також додав, що цієї весни будуть посадки та попросив вибачення, що не зміг зробити цього раніше.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Руслан Рябошапка захищає інтереси обіозного колишнього президента Петра Порошенка. Максим Бужанський раніше поцікавився у генпрокурора, чи дає він собі звіт про те, що через таку позицію рейтинг чинного президента падає.
08:05: Українська фехтувальниця Харлан тепер схожу на себе Барбі
07:33: Бужанський зробив всі необхідні кроки для звільнення Рябошапки
14:57: У Мельбурні чоловік викрав золоте намисто Versace за допомогою вудочки
14:17: У Лукойл передрікли ріст цін на нафту до 60 доларів за барель
13:19: Власник Work.ua вирішив не допомагати Шарію й підтримав олігархів та псевдореспубліки на Донбасі
12:48: Політолог назвав потенційного прем'єра Шмигаля котом у мішку
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.