Бужанський зробив всі необхідні кроки для звільнення Рябошапки

Аня Мартинюк 05 березня 2020, 07:33

Максим Бужанський зареєстрував заяву про висловлення недовіри генпрокурору. У ВРУ збираються голосувати за звільнення Руслана Рябошапки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 березня, на позачерговому засідання ВРУ депутати голосуватимуть за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський.

«Друзі, короткий звіт про виконану за два дні роботу. Вчора, за допомогою колег, зібрав 227 підписів за висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці. Сьогодні зареєстрував заяву з проханням призначити на завтра, на 18.30, позачергове засідання ВР, з проголосувати за його відставку. І додав до неї зібрані сьогодні за це 152 підписи. Упевнений, завтра ми звільнимо генпрокурора», - написав народний обранець.

Він також додав, що цієї весни будуть посадки та попросив вибачення, що не зміг зробити цього раніше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Руслан Рябошапка захищає інтереси обіозного колишнього президента Петра Порошенка. Максим Бужанський раніше поцікавився у генпрокурора, чи дає він собі звіт про те, що через таку позицію рейтинг чинного президента падає.