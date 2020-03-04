У Мельбурні чоловік викрав золоте намисто Versace за допомогою вудочки

Аня Мартинюк 04 березня 2020, 14:57

Поліція Мельбурна оголосила в розшук чоловіка, який посеред ночі викрав золоте намисто модного дому Versace.

Новину передає «Преса України».

Іноземні ЗМІ повідомили про пограбування магазину Versace в центральному діловому районі Мельбурна, Австралія. Камери спостереження зафіксували зловмисника, який о 2:00 годині за допомогою вудочки витяг з вітрини золоте намисто.

«Чоловіку вдалось піймати золотий шматок вартістю $700 з шиї манекена. Його досі не знайшли», - зазначили в поліції.

«Це досить кричуще, а також дуже сміливо, прогулюватися з вудочкою посеред ночі», - прокоментував старший констеблін поліції Вікторії Беде Вітті.