Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально

У Польщі зафіксували перший випадок коронавірусу

Аня Мартинюк 04 березня 2020, 14:37
Версія для друку
У Польщі зафіксували перший випадок коронавірусу

Лукаш Шумовський підтвердив, що коронавірус дістався Польщі. Хворого розмістили у лікарні в місті Зелена Гура.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський заявив, що в країні підтверджено перший випадок коронавірусу. Шумовський розповів, що хворий перебуває в лікарні в місті Зелена Гура, що на заході Польщі, і що його стан хороший.

Більше інформації щодо події Шумовський не надав.

Нагадаємо, у Чернівцях почали вживати заходи у зв’язку з першим в країні випадком коронавірусу. Смертоносний вірус виявили у чоловіка, який разом з дружиною повернувся з Італії.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції