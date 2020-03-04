У Польщі зафіксували перший випадок коронавірусу

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Лукаш Шумовський підтвердив, що коронавірус дістався Польщі. Хворого розмістили у лікарні в місті Зелена Гура.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський заявив, що в країні підтверджено перший випадок коронавірусу. Шумовський розповів, що хворий перебуває в лікарні в місті Зелена Гура, що на заході Польщі, і що його стан хороший.
Більше інформації щодо події Шумовський не надав.
Нагадаємо, у Чернівцях почали вживати заходи у зв’язку з першим в країні випадком коронавірусу. Смертоносний вірус виявили у чоловіка, який разом з дружиною повернувся з Італії.
14:57: У Мельбурні чоловік викрав золоте намисто Versace за допомогою вудочки
14:17: У Лукойл передрікли ріст цін на нафту до 60 доларів за барель
13:19: Власник Work.ua вирішив не допомагати Шарію й підтримав олігархів та псевдореспубліки на Донбасі
12:48: Політолог назвав потенційного прем'єра Шмигаля котом у мішку
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11:36: Влада перенесла індексацію пенсій не лише заради власного збагачення – Азаров
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