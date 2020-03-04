У Лукойл передрікли ріст цін на нафту до 60 доларів за барель

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У Росії заговорили про те, що ідея ОПЕК скоротити видобуток нафти досить непогана. Так, журналісти очікують, що навіть Москва може погодитись на такий хід подій.
Новину передає «Преса України».
Віце-президент російського виробника нафти Лукойл Леонід Федун заявив, що пропозиції ОПЕК скоротити видобуток нафти до 1 мільйона барелів на день буде достатньо, щоб збалансувати ринок нафти. За його прогнозом, такий хід подій дозволить підняти ціни до 60 доларів за барель.
Журналісти зазначили, що такий коментар може свідчити про те, що Росія, можливо, буде готова погодитися на пропозиції ОПЕК щодо збільшення скорочення випуску чорного золота на тлі спалаху коронавірусу.
Організація країн-експортерів нафти та її партнери, група, відома як ОПЕК +, зустрінуться у Відні 5-6 березня, щоб обговорити додаткові кроки щодо підтримки ринку нафти, оскільки поширення коронавірусу загрожує попиту.
Спочатку ОПЕК закликала скоротити видобуток на 600 000 барелів на день на додаток до існуючих скорочень на 1,7 мільйона баррелів, які, як очікується, будуть продовжені.
«Коноравірус ... - короткочасний фактор, який впливає на ціни на нафту ... Буде засідання ОПЕК (і поза ОПЕК), вживатимуться компенсаційні заходи, які приберуть надлишок нафти з ринку, в результаті ціни піднімуться», - додав Федун.
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