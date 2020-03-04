Вакарчук не голосуватиме за новий Кабмін

Власник Work.ua вирішив не допомагати Шарію й підтримав олігархів та псевдореспубліки на Донбасі 13:19
Політолог назвав потенційного прем'єра Шмигаля котом у мішку 12:48
Дружина редактора дитячої газети показала, як купається у грошах 12:14
Влада перенесла індексацію пенсій не лише заради власного збагачення – Азаров 11:36
У боротьбі з чорним ринком ліків Дубілет запропонував використовувати на упаковках спецкод 10:28
В Україні розкупили елітний електрокар-новинку ще до презентації 09:53
У Чернівцях почали вживати заходи у зв’язку з першим в країні випадком коронавірусу 15:09
Жителі Аргентини зняли відео, як удав захоплює чималу здобич 14:20
Гончарук написав заяву, Кабмін буде перезавантажено – депутат 12:00
Скоро мы увидим, как кувалдами крошат мраморные таблички павших героев АТО 10:50
У 2020 році в Україні зростуть ціни на контрактну форму навчання 10:34
Святослав Вакарчук пояснив, чому не голосуватиме за новий уряд. Також відомо, як він пропонує назначати нових міністрів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, представник партії «Голос» Святослав Вакарчук попередив, що його політсила не голосуватиме за призначення нового уряду.
«По-перше, щоб ви розуміли, списку (потенційних міністрів нового уряду) до кінця не знає ніхто, в тому числі депутати від «моно більшості», які повинні за цей уряд голосувати», - прокоментував він.
Так, Вакарчук зазначив, що необхідно провести поіменне голосування, щоб кожен кандидат представив свою програму. Лідер «Голосу» додав, що у ВРУ не можуть відбутися неконституційні зміни посадових осіб.
Нагадаємо, о 16:00 на позачерговому засідання ВРУ депутати приймуть термінові законопроекти та вирішать кадрові питання. Зокрема, очікується відставка прем’єра Олексія Гончарука. Народні обранці розглянуть питання про діяльність міністерства внутрішніх справ, СБУ, НАБУ і Офісу генпрокурора.
13:19: Власник Work.ua вирішив не допомагати Шарію й підтримав олігархів та псевдореспубліки на Донбасі
12:48: Політолог назвав потенційного прем'єра Шмигаля котом у мішку
12:14: Дружина редактора дитячої газети показала, як купається у грошах
11:36: Влада перенесла індексацію пенсій не лише заради власного збагачення – Азаров
10:28: У боротьбі з чорним ринком ліків Дубілет запропонував використовувати на упаковках спецкод
09:53: В Україні розкупили елітний електрокар-новинку ще до презентації
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.