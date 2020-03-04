Вакарчук не голосуватиме за новий Кабмін

Аня Мартинюк 04 березня 2020, 13:47

Святослав Вакарчук пояснив, чому не голосуватиме за новий уряд. Також відомо, як він пропонує назначати нових міністрів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, представник партії «Голос» Святослав Вакарчук попередив, що його політсила не голосуватиме за призначення нового уряду.

«По-перше, щоб ви розуміли, списку (потенційних міністрів нового уряду) до кінця не знає ніхто, в тому числі депутати від «моно більшості», які повинні за цей уряд голосувати», - прокоментував він.

Так, Вакарчук зазначив, що необхідно провести поіменне голосування, щоб кожен кандидат представив свою програму. Лідер «Голосу» додав, що у ВРУ не можуть відбутися неконституційні зміни посадових осіб.

Нагадаємо, о 16:00 на позачерговому засідання ВРУ депутати приймуть термінові законопроекти та вирішать кадрові питання. Зокрема, очікується відставка прем’єра Олексія Гончарука. Народні обранці розглянуть питання про діяльність міністерства внутрішніх справ, СБУ, НАБУ і Офісу генпрокурора.