Власник Work.ua вирішив не допомагати Шарію й підтримав олігархів та псевдореспубліки на Донбасі

Аня Мартинюк 04 березня 2020, 13:19

Перепалка Анатолія Шарія та Артура Міхно набрала нових обертів. Власнику Work.ua нагадали, кого він підтримує.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, журналіст Анатолій Шарій відреагував на заяву власника Work.ua Артура Міхно, який зазначив у соцмережі, що він залишає право «собі і своїй компанії не допомагати і не співпрацювати сьогодні з тими, хто на мою думку хоче мого знищення у майбутньому». Так, Міхно мав на увазі Пертію Шарія.

В результаті Шарій вказав Міхно, що на його сайті можна знайти багато вакансій від підприємств, які належать Рінату Ахметову,Вадиму Новінському й іншим олігархам. Журналіст пояснив, що Міхно вирішив на Партії Шарія попіаритись, а «ахметови, новінські» - для нього заробіток.

Шарій також знайшов вакансії у Криму та на Донбасі.

В результаті інтернет-спільнота засипала коментарями Артура Міхно.

«Упоротий лицемір) що ж ти тоді ахметовкі вакансії розміщуєш? Або вакансії з Росії і Криму з зарплатами в рублях?)» - з’явилось у коментарях.