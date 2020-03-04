Власник Work.ua вирішив не допомагати Шарію й підтримав олігархів та псевдореспубліки на Донбасі

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Перепалка Анатолія Шарія та Артура Міхно набрала нових обертів. Власнику Work.ua нагадали, кого він підтримує.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, журналіст Анатолій Шарій відреагував на заяву власника Work.ua Артура Міхно, який зазначив у соцмережі, що він залишає право «собі і своїй компанії не допомагати і не співпрацювати сьогодні з тими, хто на мою думку хоче мого знищення у майбутньому». Так, Міхно мав на увазі Пертію Шарія.
В результаті Шарій вказав Міхно, що на його сайті можна знайти багато вакансій від підприємств, які належать Рінату Ахметову,Вадиму Новінському й іншим олігархам. Журналіст пояснив, що Міхно вирішив на Партії Шарія попіаритись, а «ахметови, новінські» - для нього заробіток.
Шарій також знайшов вакансії у Криму та на Донбасі.
В результаті інтернет-спільнота засипала коментарями Артура Міхно.
«Упоротий лицемір) що ж ти тоді ахметовкі вакансії розміщуєш? Або вакансії з Росії і Криму з зарплатами в рублях?)» - з’явилось у коментарях.
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12:48: Політолог назвав потенційного прем'єра Шмигаля котом у мішку
12:14: Дружина редактора дитячої газети показала, як купається у грошах
11:36: Влада перенесла індексацію пенсій не лише заради власного збагачення – Азаров
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