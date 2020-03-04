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Олександр Кочетков зауважив, що у крісло прем'єра збирається сісти невідома людина.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, політолог Олександр Кочетков представив заміну Олексію Гончаруку у прем'єрському кріслі. У соцмережі політолог зазначив, наступне.
«Ну, буде Денис Шмигаль. Швидше за все. Хто він такий, звідки? Крім того, що близький до Ахметова - незрозуміло. Звичайно, Гончарук - таке ж ніхто. Але він з команди переможців, як би має право. А цей яким боком? Начебто має певний управлінський досвід в системі влади. Достатній чи? Та хто його знає! Чим прославився, якими такими досягненнями, хоча б
ініціативами, які дозволяють призначити його головним антикризовим менеджером країни в умовах кризи, що насувається до світової кризи? Так ніякими!» - написав Кочетков.
Так, політолог назвав нового потенційного кандидата котом в мішку.
«Зрозуміло лише, що Ахметов отримав помітні переваги в олігархічних розкладах. Значить, Коломойський і Пінчук вимагатимуть компенсації і, звичайно ж, отримають. За рахунок українців», - наголосив він.
13:19: Власник Work.ua вирішив не допомагати Шарію й підтримав олігархів та псевдореспубліки на Донбасі
12:48: Політолог назвав потенційного прем'єра Шмигаля котом у мішку
12:14: Дружина редактора дитячої газети показала, як купається у грошах
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