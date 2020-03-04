Дружина редактора дитячої газети показала, як купається у грошах

Аня Мартинюк 04 березня 2020, 12:14

44-річна Селія Уолден вирішила подражнити прихильників в Інстаграм. Вона показала, як «купається у грошах».

Новину передає «Преса України».

Дружина британського журналіста, телеведучого та редактора національної газети для дітей First News Пірса Моргана показала цікавий знімок у соцмережі. Мова йде про 44-річну Селію Уолден, яка зробила знімок, знаходячись у заповненій грошима ванній.

«Журналістка Селія вперлася ногами у бік ванни, яку вона поділила з пачками американських доларів та золотих монет. Місіс Пірс Морган одягла шикарне чорне з малюнком плаття, додала блаженний вигляд на обличчі з задоволеною усмішкою», - прокоментували ЗМІ знімок.

Сама ж журналістка описала фото наступним чином: «Хто знав, що купатись із купою мертвих президентів буде так приємно?» .

Варто зазначити, що жартівливий знімок Селія зробила у відомому музеї Селфі в Західному Голлівуді. Експонат «золота ванна» є досить популярним місцем для знімків.