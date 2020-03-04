Дружина редактора дитячої газети показала, як купається у грошах

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44-річна Селія Уолден вирішила подражнити прихильників в Інстаграм. Вона показала, як «купається у грошах».
Новину передає «Преса України».
Дружина британського журналіста, телеведучого та редактора національної газети для дітей First News Пірса Моргана показала цікавий знімок у соцмережі. Мова йде про 44-річну Селію Уолден, яка зробила знімок, знаходячись у заповненій грошима ванній.
«Журналістка Селія вперлася ногами у бік ванни, яку вона поділила з пачками американських доларів та золотих монет. Місіс Пірс Морган одягла шикарне чорне з малюнком плаття, додала блаженний вигляд на обличчі з задоволеною усмішкою», - прокоментували ЗМІ знімок.
Сама ж журналістка описала фото наступним чином: «Хто знав, що купатись із купою мертвих президентів буде так приємно?» .
Варто зазначити, що жартівливий знімок Селія зробила у відомому музеї Селфі в Західному Голлівуді. Експонат «золота ванна» є досить популярним місцем для знімків.
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