Влада перенесла індексацію пенсій не лише заради власного збагачення – Азаров

Аня Мартинюк 04 березня 2020, 11:36

Микола Азаров заявив, що своїм рішенням не проводити індексацію пенсі у березні влада пограбувала українців. За його словами, це не єдина причина, через яку уряд пішов на такий крок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, колишній прем'єр-міністр України часів Віктора Януковича Микола Азаров прокоментував перенесення індексації пенсій, яка мала відбутись у березні. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що «неважко зрозуміти, що свої обов'язки по забезпеченню належного рівня життя українських пенсіонерів чинна влада хоче використовувати, як підкуп виборців перед місцевими виборами».

Він також додав, що таким вчинком уряд пограбував кожного українця.

«Але також треба розуміти, що уряд грантоїдів таким чином пограбувала мільйони українських пенсіонерів в середньому на 216 грн. кожного, протягом кожного з шести місяців відстрочки обов'язкової надбавки», - написав він.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Юлія Соколовська попередила, що березневої індексації пенсій не буде, оскільки уряд не підтримав цю ідею.