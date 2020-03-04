Біля Києва понад 10 авто потрапили у ДТП

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На Одеській трасі спостерігається сильний туман. В результаті щонайменше 10 автомобілів потрапили у пригоду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, поблизу Києва на Одеській трасі понад десять транспортних засобів потрапили у ДТП. Причина – густий туман. Є постраждалі, однак їх кількість не встановлена.
Відповідну інформацію представили на порталі Dtp.kiev.
«Туман! Одеська траса ... на Київ, ДТП, більше 10 авто на протязі 100 метрів, з постраждалими», - зазначили свідки.
Нагадаємо, сьогодні, за прогнозом синоптиків, спостерігатиметься туман в західних, північних і центральних областях країни.
10:28: У боротьбі з чорним ринком ліків Дубілет запропонував використовувати на упаковках спецкод
09:53: В Україні розкупили елітний електрокар-новинку ще до презентації
15:09: У Чернівцях почали вживати заходи у зв’язку з першим в країні випадком коронавірусу
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