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Біля Києва понад 10 авто потрапили у ДТП

Аня Мартинюк 04 березня 2020, 10:52
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Біля Києва понад 10 авто потрапили у ДТП

На Одеській трасі спостерігається сильний туман. В результаті щонайменше 10 автомобілів потрапили у пригоду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, поблизу Києва на Одеській трасі понад десять транспортних засобів потрапили у ДТП. Причина – густий туман. Є постраждалі, однак їх кількість не встановлена.

Відповідну інформацію представили на порталі  Dtp.kiev.

«Туман! Одеська траса ... на Київ, ДТП, більше 10 авто на протязі 100 метрів, з постраждалими», - зазначили свідки.

Нагадаємо, сьогодні, за прогнозом синоптиків, спостерігатиметься туман в західних, північних і центральних областях країни.

 

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