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Дмитро Дубілет виступив з ініціативою припинення продажу в Україні підробних ліків шляхом маркування упаковок спеціальним кодом, який деактивується після продажу препарату.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, міністр Дмитро Дубілет зазначив у соцмережі, що одним з важливих проектів для нього є боротьба з підробними ліками в Україні. За його словами, точний обсяг чорного ринку важко оцінити. Експерти наводять для прикладу популярний препарат проти раку, який у 30% випадках підроблюють.
«У кращому випадку, пацієнтам, хворим на рак, продають просто крейду…», - зазначив Дубілет.
Так, він пропонує на упаковці з ліками, в першу чергу рецептурних, наносити спеціальний 2D-код, який активовуватиметься під час виробництва й деактивовуватиметься під час продажу.
«Для сканування цього коду аптекам доведеться купити недорогий скануючий пристрій (коштує менше за $100) або скористатися безкоштовним додатком для смартфона», - розповів міністр.
За його прогнозом, в такому випадку аптеки не зможуть продавати підроблені ліки, а користувачі препаратом самі зможуть відслідковувати інформацію про нього. Також система виключить можливість продажу прострочених ліків.
Підсумовуючи Дубілет підкреслив, що держава зможе отримати додаткові декілька мільярдів завдяки детінізації ринку.
10:28: У боротьбі з чорним ринком ліків Дубілет запропонував використовувати на упаковках спецкод
09:53: В Україні розкупили елітний електрокар-новинку ще до презентації
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