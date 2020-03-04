У боротьбі з чорним ринком ліків Дубілет запропонував використовувати на упаковках спецкод

Аня Мартинюк 04 березня 2020, 10:28

Дмитро Дубілет виступив з ініціативою припинення продажу в Україні підробних ліків шляхом маркування упаковок спеціальним кодом, який деактивується після продажу препарату.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, міністр Дмитро Дубілет зазначив у соцмережі, що одним з важливих проектів для нього є боротьба з підробними ліками в Україні. За його словами, точний обсяг чорного ринку важко оцінити. Експерти наводять для прикладу популярний препарат проти раку, який у 30% випадках підроблюють.

«У кращому випадку, пацієнтам, хворим на рак, продають просто крейду…», - зазначив Дубілет.

Так, він пропонує на упаковці з ліками, в першу чергу рецептурних, наносити спеціальний 2D-код, який активовуватиметься під час виробництва й деактивовуватиметься під час продажу.

«Для сканування цього коду аптекам доведеться купити недорогий скануючий пристрій (коштує менше за $100) або скористатися безкоштовним додатком для смартфона», - розповів міністр.

За його прогнозом, в такому випадку аптеки не зможуть продавати підроблені ліки, а користувачі препаратом самі зможуть відслідковувати інформацію про нього. Також система виключить можливість продажу прострочених ліків.

Підсумовуючи Дубілет підкреслив, що держава зможе отримати додаткові декілька мільярдів завдяки детінізації ринку.