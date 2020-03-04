В Україні розкупили елітний електрокар-новинку ще до презентації

Аня Мартинюк 04 березня 2020, 09:53

Українці продовжують демонструвати любов до розкішних автівок. Так, на український ринок ще не зайшли новинки від Porsche, а їх уже розкупили. Щонайменше 73 українця захотіли для себе авто як у Білла Гейтса.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, стало відомо, що 20 березня в Україні відбудеться презентація нового електрокара Porsche Taycan. За даними прес-служби імпортера Porsche, в країну завезли два екземпляри з 73, решта надійде впродовж року.

Так, усі заплановані для продажу в Україні автівки Porsche Taycan заздалегідь розпродали.

Відомо, що мінімальна ціна на автомобіль Taycan 4S становить 2 688 975 гривень. Тим часом на Taycan Turbo - 3 766 100 гривень, а на Taycan Turbo S - 4 570 200 гривень. Остаточна ціна буде відома на момент оформлення покупки.

Як повідомлялось раніше, бізнесмен Білл Гейтс вперше став власником електромобіля. Підприємець Ілон Маск щиро засмутився, що багатій не обрав його творіння – теслу. Так, у Гейтса Porsche Taycan Turbo.